Консервированные и свежие овощи оказались одинаково полезными

Свежие фрукты и овощи часто становятся одной из первых статей экономии. Согласно данным, в 2022–2023 годах австралийцы потребляли меньше фруктов и овощей, чем годом ранее.

Это усугубляет уже существующую проблему недостаточного потребления этих продуктов. Врачи рекомендуют ежедневно употреблять две порции фруктов и пять порций овощей, однако в 2022 году только 4% людей соблюдали эти рекомендации.

Свежие фрукты и овощи содержат витамины, минералы и клетчатку, но не всегда самые питательные.

Замороженные овощи, например, могут сохранять больше витаминов, таких как C и E, благодаря быстрой заморозке. Минералы, такие как кальций, железо и магний, остаются на том же уровне, что и в свежих продуктах.

Замороженные овощи удобны, так как уменьшают пищевые отходы, а излишки можно замораживать дома.

Консервированные фрукты и овощи также являются хорошей альтернативой свежим продуктам. Несмотря на потерю некоторых витаминов во время консервирования, они по-прежнему остаются полезными.

Добавление консервированных овощей в горячие блюда можно проводить в конце приготовления, чтобы минимизировать потерю питательных веществ.