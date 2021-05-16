Консервы оказались опасным для гипертоников продуктом

Так, по данным специалистов, некоторые продукты способны увеличить нагрузку на сердце, поэтому гипертоникам стоит отказаться от них. В частности, речь о продуктах, богатых солью, сахаром, насыщенными жирами и трансжирами. По мнению доктора Росса Перри, в первую очередь гипертоникам следует ограничить прием консервов, полуфабрикатов и копченого мяса.

В список продуктов, содержащих большое количество сахара, которые не стоить есть страдающим от гипертонии людям, отнесли хлопья, фруктовые соки, мюсли и кетчуп. Отказаться следует им и от масла, сала, тортов, жирного мяса, колбас и сыров. Специалист порекомендовал людям, страдающим от высокого кровяного давления, иметь в рационе цельнозерновые продукты, свежие фрукты и нежирное мясо.

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