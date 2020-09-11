Консоль нового поколения Xbox Series X показали с необычного ракурса

Последнее вызвало немало вопросов среди пользователей сети. Так, например, некоторые фанаты Xbox поинтересовались: зачем Microsoft разместила на дне консоли нечто похожее на площадку? Неужели это для того, чтобы новинка могла свободно вращаться вокруг своей оси? Как оказалось, причиной использования подобного дизайна стало нежелание компании давать консоли нагреваться — площадка приподнимает устройство, давая воздуху, выходящему из вентиляционных отверстий, циркулировать максимально свободно.

Напомним, что Microsoft официально объявила, что и Xbox Series X, и Xbox Series S поступят в продажу уже 10 ноября. Цена “младшей” версии составит 26 990 рублей, в то время как за “старшую” попросят 45 590 рублей.