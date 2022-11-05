Константин Сивков рассказал, чем отличаются новые пусковые установки ракеты «Циркон»Благодаря мобильности и дальнобойности они практически неуязвимы для ПВО
Доктор военных наук Константин Сивков рассказал о возможностях новой мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон». По словам эксперта, характеристики установки сделают ракеты практически неуязвимыми для ПВО.
Сивков отметил, что дальность поражения берегового комплекса от 1000 до 1500 км, палубной авиации — 800 км. Поэтому можно наносить удары «Цирконами» без вхождения в зону досягаемости противником.
«Береговая мобильная система создаёт зону безопасности глубиной в полторы тысячи километров. Вероятно, такие установки в обозримом будущем появятся по периметру морских границ России», — рассказал Константин Сивков.
В свою очередь, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош заявил, что мобильная пусковая установка позволит перебрасывать ракеты предельно близко к объектам поражения, обеспечивая скрытность техники.