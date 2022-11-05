Наука и технологии
21:27, 05 ноября 2022
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Константин Сивков рассказал, чем отличаются новые пусковые установки ракеты «Циркон»

Благодаря мобильности и дальнобойности они практически неуязвимы для ПВО

Доктор военных наук Константин Сивков рассказал о возможностях новой мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон». По словам эксперта, характеристики установки сделают ракеты практически неуязвимыми для ПВО.

Константин Сивков рассказал, чем отличаются новые пусковые установки ракеты «Циркон»

Сивков отметил, что дальность поражения берегового комплекса от 1000 до 1500 км, палубной авиации — 800 км. Поэтому можно наносить удары «Цирконами» без вхождения в зону досягаемости противником.

«Береговая мобильная система создаёт зону безопасности глубиной в полторы тысячи километров. Вероятно, такие установки в обозримом будущем появятся по периметру морских границ России», — рассказал Константин Сивков.

В свою очередь, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош заявил, что мобильная пусковая установка позволит перебрасывать ракеты предельно близко к объектам поражения, обеспечивая скрытность техники.

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