Константин Сивков рассказал, чем отличаются новые пусковые установки ракеты «Циркон»

Сивков отметил, что дальность поражения берегового комплекса от 1000 до 1500 км, палубной авиации — 800 км. Поэтому можно наносить удары «Цирконами» без вхождения в зону досягаемости противником.

«Береговая мобильная система создаёт зону безопасности глубиной в полторы тысячи километров. Вероятно, такие установки в обозримом будущем появятся по периметру морских границ России», — рассказал Константин Сивков.

В свою очередь, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош заявил, что мобильная пусковая установка позволит перебрасывать ракеты предельно близко к объектам поражения, обеспечивая скрытность техники.