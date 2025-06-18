Конструктор Lego оказался помощником для успеваемости детей в математике

В исследовании, опубликованном в журнале Mind, Brain, and Education, участвовали студенты из Суррея и Портсмута, которые в течение шести недель работали с конструкторами Lego, выполняя задания, направленные на мысленное вращение и перестановку объектов. Участники показали улучшенные способности к визуализации и более высокие баллы по математике, что особенно помогло учащимся с особыми образовательными потребностями или испытывающим трудности в учёбе.

Исследователи подчёркивают, что подобная практика может сократить академический разрыв между детьми из разных социальных слоёв, демонстрируя потенциал простых вмешательств для повышения успеваемости и развития навыков пространственного мышления.