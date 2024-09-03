Консультант Google раскрыл трюк, как определить свои самые продуктивные часы

По её словам, продуктивность человека связана с его внутренними биологическими часами и в течение дня бывают моменты, когда мы чувствуем себя особенно энергичными.

Мартин советует в течение двух недель фиксировать в блокноте моменты, когда вы чувствуете себя наиболее продуктивным и энергичным, а также когда наступает спад. Это поможет выявить закономерности и понять, в какое время дня вы работаете наиболее эффективно.

Эти часы следует использовать для выполнения самых важных задач. Если они совпадают с обязательными мероприятиями, такими как митинги, стоит постараться заблокировать это время для работы над приоритетными проектами.

По мнению Мартин, регулярное использование этих продуктивных часов хотя бы несколько раз в неделю может значительно повысить общую эффективность.