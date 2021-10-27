Контр-адмирал Тихоокеанского флота назвал неуязвимую российскую ракету

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Контр-адмирал Тихоокеанского флота назвал неуязвимую российскую ракетуИ отметил ее маневренность
Контр-адмирал Аркадий Наварский, начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота рассказал о том, что российская межконтинентальная баллистическая ракета Р-30 «Булава» неуязвима для любых систем противоракетной обороны.
По словам Наварского, неуязвимой данную ракету делают простота в обслуживании и способность маневрировать на разгонном участке. Отмечается, что носителем российской твердотопливной ракеты являются подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955 «Борей».
Главные достоинства "Булавы" - простота в обслуживании и способность маневрировать на разгонном участке, что делает ракету неуязвимой для любой системы ПРО
Аркадий Наварский
Контр-адмирал Тихоокеанского флота
К тому же, ракетный подводный крейсер "Князь Олег" 21 октября в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.
Источник: РИА новости