Контроль мутаций в бактериях поможет в борьбе с антибиотикорезистентностью

Антибиотики предназначены для уничтожения вредных бактерий, однако одна мутация может сделать бактерию устойчивой к лекарствам, что делает обычные инфекции потенциально опасными. Для исследования ученые использовали высокопроизводительные вычисления, моделировать более 8 000 лет эволюции бактерий, и провели тесты на 15 000 культурах Escherichia coli (Кишечная палочка) в лабораторных условиях.

Исследования показали, что бактерии в разреженных сообществах более склонны к развитию резистентности из-за химического вещества, повреждающего ДНК, — пероксида. В густонаселенных средах бактерии работают совместно, чтобы нейтрализовать перекись, что снижает вероятность мутаций.

Полученные данные могут способствовать разработке «антиэволюционных» препаратов для сохранения эффективности антибиотиков, ограничивая скорость мутаций. Руководитель исследования Роуэн Грин из Университета Манчестера отметил, что понимание условий, влияющих на скорость мутаций, поможет в разработке стратегий для сохранения действия антибиотиков.