Копченая колбаса оказалась такой же вредной, как пачка сигарет

Отметим, что канцерогены увеличивают вероятность развития порядка 80% всех видов онкологических болезней. Эти вещества провоцируют необратимые изменения в организме. Онколог отметил, что количество канцерогенов в продукте становится еще больше, если он приготовлен с помощью копчения на дыму. Этим и объясняется опасность копченой колбасы для здоровья.

“Копченые колбасы, консервы, ветчина и бекон не должны использоваться для повседневного питания”, — предупредил врач.

В рационе специалист рекомендовал иметь овощи и фрукты. В то же время, есть определенные правила употребления и этих продуктов тоже — их нужно тщательно мыть и срезать толстые слои кожуры и верхушки корнеплодов.

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