Копии приложения для реалистичного раздевания девушек удаляют в сети

На крупнейшем сервисе онлайн-хостинга IT-проектов GitHub начали блокировать страницы с кодом нашумевшего приложения DeepNude, которое позволяет с помощью искусственного интеллекта “раздевать” девушек на фото.

Команда GitHub пояснила Motherboard, что код DeepNude нарушает правила по поводу «сексуально непристойного контента». Администрация подтвердила, что удалила множество репозиториев с ним, включая тот, что был официально создан самим разработчиком DeepNude.

Отметим, что создатель нашумевшего приложения DeepNude и сам удалил свое детище, напугавшись слишком большой популярности. Но, несмотря на это, в сети появилась взломанная версия программы, а также множество её копий, поскольку алгоритм DeepNude был опубликован на GitHub.