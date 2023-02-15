Корь — смертельно опасное заболевание. Как проверять себя без врачей

Корь — смертельно опасное заболевание. Как проверять себя без врачейНо всё же не стоит игнорировать походы в больницу
Андрей Продеус, иммунолог и телеведущий Первого канала, раскрыл первый признак смертельно опасного заболевания — кори. Причём найти его у себя можно самостоятельно в домашних условиях.
Фото: Beo-lab
Симптом, который назвал врач — это пятна Филатова-Коплика на слизистой оболочке рта. Они представляют из себя небольшие белые пятна, которые обычно появляются в области коренных зубов и глотки.
Продеус уточнил, что корь очень заразна — почти в 100% случаев контакт с инфицированным человеком приводит к заражению. По словам его коллеги, Елены Малышевой, у кори печальная статистика смертности — из 500 000 человек, заболевших корью за последние годы, 200 000 умерли.
Напомним, что ранее Продеус назвал неочевидный фактор, который может спровоцировать болезнь Альцгеймера. Он упомянул, что чем чаще с возрастом активизируется герпес, тем выше риск развития данного вида деменции.