Корь — смертельно опасное заболевание. Как проверять себя без врачей

Симптом, который назвал врач — это пятна Филатова-Коплика на слизистой оболочке рта. Они представляют из себя небольшие белые пятна, которые обычно появляются в области коренных зубов и глотки.

Продеус уточнил, что корь очень заразна — почти в 100% случаев контакт с инфицированным человеком приводит к заражению. По словам его коллеги, Елены Малышевой, у кори печальная статистика смертности — из 500 000 человек, заболевших корью за последние годы, 200 000 умерли.

Напомним, что ранее Продеус назвал неочевидный фактор, который может спровоцировать болезнь Альцгеймера. Он упомянул, что чем чаще с возрастом активизируется герпес, тем выше риск развития данного вида деменции.