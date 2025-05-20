Корейская компания будет давать спутники в аренду для съёмки и других задач

Спутник с разрешением 25 см на пиксель был запущен в марте и будет доступен для задач клиентов через интерфейс прикладных программ в августе. Компания планирует развернуть группировку спутников SpaceEye для обороны, разведки, сельского хозяйства, городского планирования и мониторинга стихийных бедствий.

Особенность в том, что клиенты смогут делать спутниковые снимки для своих задач военного качества, беря спутники в аренду либо для конкретных проектов. При этом вендор не будет иметь доступа к контенту, так так все операции будут шифроваться.

«Думайте об этом как об Airbnb для спутников дистанционного зондирования», — заявил на симпозиуме GEOINT 2025 исполнительный вице-президент Satrec Initiative, материнской компании SI Imaging Services Юджин Ким.