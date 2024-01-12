Корейская компания представила устройство для очистки воздуха с настоящем мхом

Мох не только превращает углекислый газ в кислород, но и успешно фильтрует мелкую пыль, а также разлагает вредные летучие органические соединения на сахара, благодаря бактериям, обитающим внутри мха. Moss Air оснащен отсеком со светодиодной подсветкой и съемной прозрачной крышкой, что облегчает установку или замену моховой панели.

Устройство работает от аккумулятора емкостью 1600 мАч и способно функционировать до восьми часов на одном заряде. Резервуар воды объемом 400 мл обеспечивает постоянное распыление, а также его легко перезаполнить или заменить бумажный фильтр.