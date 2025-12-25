Корейские инженеры спрогнозировали появление 0,2-нм чипов

Опубликовано 25 декабря 2025, 19:411 мин.
Корейские инженеры спрогнозировали появление 0,2-нм чиповК 2040 году
Корейский Институт инженеров полупроводников представил прогноз развития технологий на следующие 15 лет. Согласно документу, к 2040 году возможно создание чипов с техпроцессом 0,2-нм, что ознаменует переход в «ангстремную эру».
Дорожная карта включает девять ключевых направлений, среди которых отмечаются устройства и процессы, искусственный интеллект (ИИ), упаковка и квантовые вычисления. Ожидается, что количество слоев в чипах NAND может вырасти с нынешних 321 до 2000. Также прогнозируется увеличение производительности ИИ-процессоров до десятков триллионов операций в секунду.
Для достижения нормы 0,2 нм, по мнению инженеров, потребуется переход на транзисторы CFET и монолитную 3D-архитектуру.
Крупные производители, такие как Samsung, уже ведут исследования в области 1-нм технологий.