Наука и технологии
Сегодня 12:32
Корейские истребители могут потеснить европейские и американские
Причем случиться это может уже в ближайшие 10 лет
Корейские истребители могут потеснить европейские и американские. По крайней мере, именно так считают многие зарубежные эксперты и разработчики проекта боевых самолетов.
Так, например, главный инженер компании-производителя корейских истребителей Ли Иль У заявил, что примерно с 2030 года самолеты прошлой эпохи “начнут выбывать из строя по причине своего старения”. И именно в этот момент европейским производителям будет сложно удержать прежних клиентов из-за дороговизны их истребителей. Иль У отметил, что американские боевые самолеты в этом плане намного привлекательнее, но у США есть другая проблема — правительство страны запрещает реализацию военной продукции целому ряду государств.
По мнению экспертов, в конечном итоге именно южнокорейские истребители производства Korea Aerospace Industries имеют все шансы занять нишу самолетов F-4 и F-5, которые уже доживают свой век.