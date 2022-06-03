Корейские извращения: завод Samsung в России начнёт собирать технику только для заграничных стран

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Корейские извращения: завод Samsung в России начнёт собирать технику только для заграничных странОчень странная ситуация
Спустя некоторое время простоя, калужский завод Samsung частично возобновил деятельность. В ближайшее время он будет работать от двух до трёх дней в неделю.
Сколько именно сотрудников вновь вернулись на свои рабочие места — не уточняется. Известно лишь, что на июль 2019 года штат завода составлял не менее 1000 человек.
Что самое интересное, корейский IT-гигант хоть и будет выпускать на нём технику, продавать в России её не планируется. Вместо этого продукт деятельности предприятия направится в страны ближнего зарубежья.
Сообщается, что в то же время никто не запрещает этим товарам вернуться обратно в Россию, но уже в рамках параллельного импорта. Данная инициатива, напомним, начала своё действие ещё в мае 2022 года.