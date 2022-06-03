Корейские извращения: завод Samsung в России начнёт собирать технику только для заграничных стран

Сколько именно сотрудников вновь вернулись на свои рабочие места — не уточняется. Известно лишь, что на июль 2019 года штат завода составлял не менее 1000 человек.

Что самое интересное, корейский IT-гигант хоть и будет выпускать на нём технику, продавать в России её не планируется. Вместо этого продукт деятельности предприятия направится в страны ближнего зарубежья.

Сообщается, что в то же время никто не запрещает этим товарам вернуться обратно в Россию, но уже в рамках параллельного импорта. Данная инициатива, напомним, начала своё действие ещё в мае 2022 года.