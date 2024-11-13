Корейские ученые разработали новый принтер для биопечати органов

Основная проблема традиционной биопечати заключалась в том, что биочернила, состоящие из клеток и гидрогелей, чувствительны к температуре. Тепло, возникающее при печати, нарушает их структуру. Однако новая технология позволяет снизить теплообразование на 73,4%, что обеспечивает стабильную работу при температуре ниже 30 °C.

Новый принтер оснащён многосопловой головкой, которая может точно управлять 16 единицами печати, расположенными через 300 мкм. Это увеличивает производительность в 16 раз по сравнению с обычными методами. В экспериментах удалось достичь скорости печати 1,2 м/с — в 60 раз быстрее, чем у традиционных технологий.

Этот принтер позволит создавать высокоточные модели органов, таких как сердце, легкие и мозг, а также использовать их в трансплантологии и токсикологических исследованиях. В будущем разработка может найти применение и в других отраслях, таких как производство электронных компонентов.