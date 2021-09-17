Корейские заводы Kia будет охранять четвероногий робот

По сообщениям источника со ссылкой на пресс-службу Kia, робот будет охранять территорию завода в ночное время. Его «зрение» обеспечивают тепловизор и 3D-лидар. Робот оснащён датчиком температуры и может определить пожарную опасность. Важный момент – робот способен проходить в узких пространствах и умеет вести наблюдение за слепыми зонами, которые недоступны человеческому глазу.

За обучение робота отвечает искусственный интеллект с машинным обучением. Отмечается, что сначала его будут использовать для ночных дежурств, а потом будет рассмотрена возможность более широкого применения.