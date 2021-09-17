Наука и технологии
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Корейские заводы Kia будет охранять четвероногий робот

Пока его будут использовать как ночного сторожа
Заводы автомобильной компании Kia в Южной Корее будет охранять робот американской фирмы Boston Dinamics. Совместный проект двух компаний называется Factory Safety Service Robot.
Корейские заводы Kia будет охранять четвероногий робот

По сообщениям источника со ссылкой на пресс-службу Kia, робот будет охранять территорию завода в ночное время. Его «зрение» обеспечивают тепловизор и 3D-лидар. Робот оснащён датчиком температуры и может определить пожарную опасность. Важный момент – робот способен проходить в узких пространствах и умеет вести наблюдение за слепыми зонами, которые недоступны человеческому глазу.

За обучение робота отвечает искусственный интеллект с машинным обучением. Отмечается, что сначала его будут использовать для ночных дежурств, а потом будет рассмотрена возможность более широкого применения.