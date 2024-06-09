Корейскую компанию, объединяющую различные модели ИИ, начали активно финансировать

Опубликовано 09 июня 2024, 13:30
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Корейскую компанию, объединяющую различные модели ИИ, начали активно финансироватьВложились крупнейшие азиатские компании
Корейский AI-стартап Wrtn привлёк $18 млн в рамках очередного раунда финансирования. В компанию вложили деньги Capstone Partners Inc., Industrial Bank of Korea и Z Venture Capital — одни из крупнейших инвесторов в Юго-Восточной Азии.
Wrtn разработал платформу, объединяющую нейросети ChatGPT4 от OpenAI Inc., Stable Diffusion 3 и Claude 3 от Anthropic PBC. В этом главный функционал этой платформы. Сервисом уже пользуются порядка 4 млн пользователей из Южной Кореи и Японии.
При этом сервис останется бесплатным. Зарабатывать Wrtn планирует на рекламе и премиум-подписках с расширенным функционалом. Основная аудитория платформы — пользователи до 30 лет.
Источник:Bloomberg
Автор:Андрей Кадуков