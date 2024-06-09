Корейскую компанию, объединяющую различные модели ИИ, начали активно финансировать

Wrtn разработал платформу, объединяющую нейросети ChatGPT4 от OpenAI Inc., Stable Diffusion 3 и Claude 3 от Anthropic PBC. В этом главный функционал этой платформы. Сервисом уже пользуются порядка 4 млн пользователей из Южной Кореи и Японии.

При этом сервис останется бесплатным. Зарабатывать Wrtn планирует на рекламе и премиум-подписках с расширенным функционалом. Основная аудитория платформы — пользователи до 30 лет.