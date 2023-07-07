Корм российских ученых повысить эффективность выращивания карпов

Разработанный учеными из России корм повысил выживаемость выращиваемых карпов.

Специалисты исследовали три образца гранулированных полнорационных комбикормов: один по стандартной рецептуре и два — по экспериментальной. Первый из последних включал только пшеницу после обмолота с частичками мякины и колосьев, а второй добавили пробиотик — препарат, способствующий росту полезных бактерий в кишечнике.

Карпы питались этими тремя кормами в течение месяца. Измерялись выживаемость и кормовой коэффициент — отношение съеденного рыбой корма к единице прироста веса