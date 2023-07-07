Корм российских ученых повысить эффективность выращивания карпов

Корм российских ученых повысить эффективность выращивания карповОни стали чаще выживать и меньше есть
Российские специалисты показали, что комбикорм из зернового вороха пшеницы и пробиотика позволил более эффективно кормить карпов.
Разработанный учеными из России корм повысил выживаемость выращиваемых карпов.
Специалисты исследовали три образца гранулированных полнорационных комбикормов: один по стандартной рецептуре и два — по экспериментальной. Первый из последних включал только пшеницу после обмолота с частичками мякины и колосьев, а второй добавили пробиотик — препарат, способствующий росту полезных бактерий в кишечнике.
Карпы питались этими тремя кормами в течение месяца. Измерялись выживаемость и кормовой коэффициент — отношение съеденного рыбой корма к единице прироста веса
|Тип добавки
|Выживаемость
|Кормовой коэффициент
|Контрольная группы
|95%
|3,20
|Первый экспериментальный комбикорм
|96%
|3,06
|Второй экспериментальный комбикорм
|98%
|2,80
Таким образом, наибольший привес и выживаемость наблюдались у группы рыб, в рационе которых присутствовали обе кормовые добавки — из зернового вороха и пробиотическая.
Повышение выживаемость на 3% — это хороший результат, особенно в масштабах промышленного производства, подчеркивает один из исследователей, декан факультета «Агропромышленный» Донского государственного технического университета Дмитрий Рудой. Уменьшение кормового коэффициента также позволяет значительно экономить, отметил он.
Новые кормовые добавки, отмечают разработчики, могут использоваться в рецептуре комбикормов не только рыб, но других сельскохозяйственных животных.