Кормящиеся на рекламе онлайн-казино сайты заблокируют в России

Федеральная антимонопольная служба России планирует получить право блокировать сайты с незаконной рекламой онлайн-казино. Об этом рассказала в интервью ТАСС начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина.

Никитина отметила: «Что касается онлайн-казино, проблема, действительно, большая. Реклама казино у нас запрещена в интернете. И, в принципе, в поисковиках и на новостных сайтах она не появляется. Такая реклама в большей степени характерна для сайтов с пиратским контентом, но не всегда эти сайты расположены в наших доменных зонах, поэтому не всегда возможно закрыть доступ к такому сайту. Мы эту проблему знаем и пытаемся решить».

В качестве одного из вариантов решения проблемы рассматривается возможность вносить сайты, на которых размещается незаконная реклама казино, в реестр запрещенных сайтов, чтобы Роскомнадзор потом блокировал их. В таком случае, ФАС предлагает сначала направлять одно-два предупреждения сайту, на котором имеется незаконная реклама онлайн-казино, и если предупреждение будет проигнорировано, регулирующие органы смогут принять решение о временной или постоянной блокировке сайта.