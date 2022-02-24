Коронавирус "Дельтакрон" пока не проник на территорию России

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Коронавирус "Дельтакрон" пока не проник на территорию РоссииО этом сообщили в Роспотребнадзоре
Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина рассказала о том, что обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса «Дельтакрон» — гибрид дельта- и омикрон-штаммов — в России не выявлен.
По её словам, об этом штамме ещё мало данных, чтобы оценивать его потенциальную заразность. Также Черкашина отметила, что, вероятнее всего, его свойства будут ближе к «Омикрону» из-за мутаций в S-белке, отвечающем за заразность и способность к проникновению вируса в клетку.
"Пока в России этот вариант — "дельтакрон" — не обнаружен. Данных о нём недостаточно, чтобы однозначно ответить на вопрос, представляет ли он опасность", — объяснила эксперт.
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Источник: РИА Новости