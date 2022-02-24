Коронавирус "Дельтакрон" пока не проник на территорию России

По её словам, об этом штамме ещё мало данных, чтобы оценивать его потенциальную заразность. Также Черкашина отметила, что, вероятнее всего, его свойства будут ближе к «Омикрону» из-за мутаций в S-белке, отвечающем за заразность и способность к проникновению вируса в клетку.

"Пока в России этот вариант — "дельтакрон" — не обнаружен. Данных о нём недостаточно, чтобы однозначно ответить на вопрос, представляет ли он опасность", — объяснила эксперт.

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