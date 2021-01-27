Коронавирус дома начали выявлять с помощью пыли

В рамках исследования ученые собрали образцы пыли в комнатах пациентов с коронавирусной инфекцией. Далее, посредством ПЦР-диагностики, был выявлен уровень вирусного присутствия у людей. Пыль, к слову, была отобрана из мешков пылесосов. В результате выяснилось, что пыль с ковров и пола в домах может содержать в себе вирусную РНК. Кроме того, она не распадалась в вакуумных пакетах на протяжении месяца. Дело в том, что размеры вируса меньше, чем поры и полости пыли, чем и обусловлено столь продолжительная жизнеспособность РНК на них.

Что интересно, исследование пыли может выявить даже бессимптомного носителя COVID-19 в доме.