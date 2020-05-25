Коронавирус может оказывать негативное влияние на важный орган беременных женщин

Для начала стоит отметить, что плацента — это первый орган, который формируется внутри тела женщины в процессе развития плода. По сути, он представляет из себя сразу несколько жизненно-важных органов плода: легкие, кишечник, почки и печень. Плацента принимает кислород питательные вещества из кровотока матери.

Что же до аномалий плаценты у пациенток с COVID-19, то ученые столкнулись с двумя их видами: недостаточный кровоток от матери к плоду с аномальными кровеносными сосудами, и сгустки крови в плаценте, называемые межклеточными тромбами. По словам специалистов, пока рано поднимать панику, но они все же рекомендуют женщинам, зараженным новым коронавирусом, попросить у врачей о более пристальном присмотре.

”Плацента действует как вентилятор для плода, и если она будет повреждена, это может привести к ужасным последствиям. В этом очень ограниченном исследовании результаты показывают некоторые признаки того, что она может работать не так хорошо”, — рассказали авторы исследования.