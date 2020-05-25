ferra.ru

Коронавирус может оказывать негативное влияние на важный орган беременных женщин

Но, по словам ученых, паника все же преждевременна
Свежее исследование ученых показало, что коронавирус может оказывать негативное влияние на важный орган беременных женщин — плаценту.

Для начала стоит отметить, что плацента — это первый орган, который формируется внутри тела женщины в процессе развития плода. По сути, он представляет из себя сразу несколько жизненно-важных органов плода: легкие, кишечник, почки и печень. Плацента принимает кислород питательные вещества из кровотока матери.

Что же до аномалий плаценты у пациенток с COVID-19, то ученые столкнулись с двумя их видами: недостаточный кровоток от матери к плоду с аномальными кровеносными сосудами, и сгустки крови в плаценте, называемые межклеточными тромбами. По словам специалистов, пока рано поднимать панику, но они все же рекомендуют женщинам, зараженным новым коронавирусом, попросить у врачей о более пристальном присмотре.

”Плацента действует как вентилятор для плода, и если она будет повреждена, это может привести к ужасным последствиям. В этом очень ограниченном исследовании результаты показывают некоторые признаки того, что она может работать не так хорошо”, — рассказали авторы исследования.

Останови меня!