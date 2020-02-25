Коронавирус может ударить по платежной системе Mastercard

Согласно их сообщению, вспышка эпидемии повлияла на командировочные поездки зарубеж. Кроме того, коронавирус также оказал влияние на “рост объемов трансграничной электронной торговли", в связи с чем компания решила актуализировать прогнозы по выручке, разработанные в 2020 году.

Так, было установлено, что рост выручки в первом квартале может оказаться на два-три процента меньше, чем было спрогнозировано компанией еще до вспыхнувшей эпидемии.