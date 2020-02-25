Наука и технологии
Сегодня 09:03
Коронавирус может ударить по платежной системе Mastercard
Рост выручки может упасть на несколько процентов
Вспыхнувшая эпидемия пневмонии нового типа оказала влияние не только на жизни обычных людей, но и на многие крупнейшие компании. Так, стало известно, что коронавирус может ударить и по платежной системе Mastercard. Об этом заявили представители корпорации, опубликовав соответствующую запись на своем официальном сайте.
Согласно их сообщению, вспышка эпидемии повлияла на командировочные поездки зарубеж. Кроме того, коронавирус также оказал влияние на “рост объемов трансграничной электронной торговли", в связи с чем компания решила актуализировать прогнозы по выручке, разработанные в 2020 году.
Так, было установлено, что рост выручки в первом квартале может оказаться на два-три процента меньше, чем было спрогнозировано компанией еще до вспыхнувшей эпидемии.