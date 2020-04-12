Коронавирус нарушил работу более 120 крупнейших телескопов Земли

Причем закрываются как крупнейшие телескопы, так и более малые, что, по словам астрономов, может привести к отсутствию данных о наблюдениях в ближайшие шесть месяцев. ”Если все в мире перестанут наблюдать, то у нас образуется пробел, который невозможно будет восстановить. Это будет период, о событиях которого у нас в астрономическом сообществе не будет никакой информации”,— рассказал Стивен Яновецкий из техасской обсерватории Мак-Доналд.

Известно, на сегодняшний день функционирует лишь малая часть телескопов, в числе которых расположенные в Карачаево-Черкессии Большой азимутальный телескоп.