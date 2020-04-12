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Коронавирус нарушил работу более 120 крупнейших телескопов Земли
Более того, смогут ли они работать в прежнем режиме - неизвестно
Издание Astronomy сообщило о том, что коронавирус нарушил работу более 120 крупнейших телескопов Земли. По словам представителей обсерваторий, перерыв в их работе может затянуться на месяцы. Более того, точной уверенности в том, что работа телескопов будет восстановлена в прежнем режиме у специалистов нет.
Причем закрываются как крупнейшие телескопы, так и более малые, что, по словам астрономов, может привести к отсутствию данных о наблюдениях в ближайшие шесть месяцев. ”Если все в мире перестанут наблюдать, то у нас образуется пробел, который невозможно будет восстановить. Это будет период, о событиях которого у нас в астрономическом сообществе не будет никакой информации”,— рассказал Стивен Яновецкий из техасской обсерватории Мак-Доналд.
Известно, на сегодняшний день функционирует лишь малая часть телескопов, в числе которых расположенные в Карачаево-Черкессии Большой азимутальный телескоп.