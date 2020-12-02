Коронавирус назвали приближающим старость

Об этом специалист рассказала, ссылаясь на выводы исследования биологических материалов пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией в легкой и средней форме. Согласно результатам научной работы, даже среди тех, кто болел COVID-19 практически бессимптомно, у 70% были зафиксированы нарушения работы некоторых внутренних органов. Основная патология, которая наблюдалась у переболевших - жировой гепатоз, который, в свою очередь, негативно сказывается на печени и на жировых перерождениях ткани поджелудочной железы.

”Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у постковидной группы — уже в 40. Я бы сказала, что коронавирус приближает нашу старость. Забирает ресурсы и приближает старость”, — отметила биолог.