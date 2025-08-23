Коронавирус оказался опасен для мужского здоровья: падает уровень тестостерона

Исследователи обнаружили, что COVID-19 может находиться в клетках Лейдига в яичках, которые отвечают за выработку тестостерона. Это объясняет, почему у некоторых мужчин, переболевших коронавирусом, критически падает уровень тестостерона.

Профессор Эстела Сассо-Черри объяснила, что вирус использует клетки Лейдига для своего размножения. Для этого SARS-CoV-2 берёт холестерин, который клетки обычно используют для производства тестостерона. Это мешает клеткам вырабатывать тестостерон.

Кроме того, вирус заставляет клетки Лейдига вырабатывать много веществ цитокинов, которые вызывают воспаление. В нормальных условиях эти клетки не производят такие вещества. Это тоже может мешать выработке тестостерона.

Сассо-Черри считает, что для лечения COVID-19 нужно разработать новые методы, которые будут использовать лекарства, снижающие уровень холестерина. Эти лекарства могут помочь подавить вирус и улучшить состояние пациентов.