Наука и технологии
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Коронавирус оказался смертельно опасным для выздоровевших
Причем даже для тех, кто переболел в легкой форме
Издание Nature опубликовал тревожные результаты исследования ученых Медицинской школы Вашингтонского университета. Так, специалисты выяснили, что коронавирус является смертельно опасным даже для тех людей, которые от него вылечились.
В рамках научной работы исследователи изучили информацию о 87 тысячах пациентов с COVID-19 и пяти миллионах человек из контрольной группы. Впоследствии было установлено, что даже те пациенты, которые переболели коронавирусной инфекцией в легкой форме, имеют повышенный риск смерти. Причем вероятность умереть выше у тех, кто болел в тяжелой форме.
Ученые подсчитали, что в течение первых шести месяцев после выздоровления от коронавируса нового типа вероятность летального исхода увеличивается практически на 60% по сравнению с населением в целом.