Коронавирус оказался смертельно опасным для выздоровевших

В рамках научной работы исследователи изучили информацию о 87 тысячах пациентов с COVID-19 и пяти миллионах человек из контрольной группы. Впоследствии было установлено, что даже те пациенты, которые переболели коронавирусной инфекцией в легкой форме, имеют повышенный риск смерти. Причем вероятность умереть выше у тех, кто болел в тяжелой форме.

Ученые подсчитали, что в течение первых шести месяцев после выздоровления от коронавируса нового типа вероятность летального исхода увеличивается практически на 60% по сравнению с населением в целом.