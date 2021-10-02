Коронавирус оказался способен изменять внешность переболевших

Но, как оказалось, на этом удивительное влияние инфекции на организм не заканчивается. По словам трихолога и дерматовенеролога клиники NACFF Татьяны Егоровы, коронавирус также способен менять внешность человека.

Так, часть людей, столкнувшихся с болезнью, по итогу заметили изменение цвета волос. Об этом пишет Главред со ссылкой на врача. Специалист рассказала о том, как у одной из её пациенток волосы стали на два тона светлее. При этом сама структура волоса никак не изменилась.

Отметим, что на данный момент нет никакой информации о том, какие именно механизмы приводят к таким метаморфозам.

Слова своей коллеги подтвердила и профессор Юлия Галлямова. По её мнению, изменение цвета волос после COVID-19 связано с тем что инфекция атакует имунную систему.