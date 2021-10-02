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Коронавирус оказался способен изменять внешность переболевших

Оказалось, что инфекция умеет бить не только по обонянию
Спустя более года после старта пандемии, уже никого не удивляет тот факт, что после заболевания COVID-19, многие перестают чувствовать запахи или вкусы очень и очень надолго.
Коронавирус оказался способен изменять внешность переболевших

Но, как оказалось, на этом удивительное влияние инфекции на организм не заканчивается. По словам трихолога и дерматовенеролога клиники NACFF Татьяны Егоровы, коронавирус также способен менять внешность человека.

Так, часть людей, столкнувшихся с болезнью, по итогу заметили изменение цвета волос. Об этом пишет Главред со ссылкой на врача. Специалист рассказала о том, как у одной из её пациенток волосы стали на два тона светлее. При этом сама структура волоса никак не изменилась.

Отметим, что на данный момент нет никакой информации о том, какие именно механизмы приводят к таким метаморфозам.

Слова своей коллеги подтвердила и профессор Юлия Галлямова. По её мнению, изменение цвета волос после COVID-19 связано с тем что инфекция атакует имунную систему.