Коронавирус оказался способен спровоцировать преждевременные роды

Всего учёные проверили 240 157 женщин. По данным исследования, раньше срока, до 32-й недели, рожали женщины, болеющие или перенесшие ковид — 11,8% по сравнению с 8,7% никогда не болевших. И риск родить преждевременно у таких пациенток повышается на 60%.

В эксперименте участвовали женщины разных рас и этнических групп. Оказалось, что чаще проблемы с родами на фоне коронавируса возникают у латиноамериканок — 72%.