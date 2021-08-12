Коронавирус оказался способен спровоцировать преждевременные роды

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Коронавирус оказался способен спровоцировать преждевременные родыМногие беременные, переболевшие ковидом, рожали раньше срока
Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско в течение года исследовали связь COVID-19 и преждевременных родов. Как оказалось, коронавирус может не только вызывать различные осложнения беременности, но и провоцировать досрочное родоразрешение.
Всего учёные проверили 240 157 женщин. По данным исследования, раньше срока, до 32-й недели, рожали женщины, болеющие или перенесшие ковид — 11,8% по сравнению с 8,7% никогда не болевших. И риск родить преждевременно у таких пациенток повышается на 60%.
В эксперименте участвовали женщины разных рас и этнических групп. Оказалось, что чаще проблемы с родами на фоне коронавируса возникают у латиноамериканок — 72%.