Коронавирус предложили лечить малыми дозами радиации

Так, например, сотрудники отделения медицинской физики Онкологического центра Джека Ади в Канаде заявляют, что рентгеновское излучение низкой интенсивности способно снижать показатели смертности от пневмонии примерно на 20%. В пользу версии канадских ученых говорят и эксперименты, проведенные на животных - у них подобный тип лечения позволил сократить острую фазу болезни в два раза.

Отдельного упоминания достойно проведенной в США тестирование, в рамках которого врачами был проведен опыт с участием 10 пациентов с COVID-19. В результате испытаний малых доз радиации, больные выздоравливали в среднем за 3 дня, в то время как среди членов контрольной группы болезнь длилась в среднем 12 дней.

При всем при этом отметим, что данный тип лечения все еще является экспериментальным и говорить о его 100% эффективности все еще рано.