Пандемия коронавируса не повлияла на работу продуктовых магазинов, однако смогла повлиять на осторожность покупателей, которые опасаясь за свое здоровье отказываются от использования многоразовых сумок. Именно так коронавирус сделал пластик более популярным.

Напомним, что еще до вспышки коронавируса одноразовые пластиковые пакеты были запрещены многими странами, что обусловлено заботой об экологии. Однако COVID изменил приоритеты людей, в связи с чем многие начали презрительно относиться к многоразовым вещам, поскольку их использование потенциально может увеличить риски заражения. Стоит отметить, что коронавирус способен выживать на пластике до трех дней, но с учетом лабораторных условий.