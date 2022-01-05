Коронавирус штамма Омикрон оказался способен передаваться от человека к животным и обратно

По его словам, если такое возможно, вирус будет циркулировать всегда. При этом «Омикрон» может как полностью вытеснить «Дельту», так и действовать одновременно с этим вариантом. Чтобы понять, как будут развиваться события, нужно время.

Но самое опасное — передача вируса животным, а от них обратно человеку. «Появляются данные, что „Омикрон“ может передаваться грызунам, и если заражение будет идти и обратно в человеческую популяцию, то это будет очень нехорошо. Таким образом „Омикрон“ может циркулировать бесконечно, пока вновь не мутирует», — отметил специалист.