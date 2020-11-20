Наука и технологии
Сегодня 10:37
Коронавирус способен привести к потере зубов
Ученые высказали несколько предположений о причине этого явления
Выявлено неожиданное последствие коронавирусной инфекции. Так, некоторые переболевшие столкнулись с потерей зубов.
Информацией поделилось издание Huffington Post. В рамках материала биолог, медицинский директор Фонда ангиогенеза Уильям Ли высказал свои предположения о причине потери зубов ввиду коронавирусной инфекции. Так, по его мнению, состояние зубов может ухудшаться из-за того, что инфекция влияет на кровеносные сосуды. Такие изменения могут привести к образованию тромбов, а впоследствии и закупорке кровотока. В то же время, повреждение сосудов из-за коронавируса может провоцировать проблемы с зубами.
По словам директора отдела сети здравоохранения Northwell Health Эрик Чоэ-Пена, коронавирус нового типа влияет на рецепторы ACE2, расположенные в том числе и ротовой полости.