Коронавирус стелс-омикрон начал распространяться по России

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Коронавирус стелс-омикрон начал распространяться по РоссииНо тяжелее всего в Великобритании
Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина рассказала, как в России обстоят дела с новым вариантом омикрон-штамма BA.2, или стелс-микроном.
Такое название этот вариант «Омикрона» получил потому, что некоторые ПЦР-тесты его не определяют. При этом в России эпидситуация, связанная со стелс-омикроном, остаётся стабильной — в пределах 20% случаев.
Самой проблемной в этом отношении является Великобритания. Там зафиксирован прирост случаев заболеваемости вариантом BA.2 омикрон-штамма: новых случаев стало на 80% больше.
«По данным за последние две недели, доминирует линия ВА.1 и её подлиния ВА.1.1. На их долю суммарно приходится около 80%», — отметила Черкашина в отношении «Омикрона».
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Источник:Известия
Автор:Андрей КадуковТеги: