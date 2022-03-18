Коронавирус стелс-омикрон начал распространяться по России

Такое название этот вариант «Омикрона» получил потому, что некоторые ПЦР-тесты его не определяют. При этом в России эпидситуация, связанная со стелс-омикроном, остаётся стабильной — в пределах 20% случаев.

Самой проблемной в этом отношении является Великобритания. Там зафиксирован прирост случаев заболеваемости вариантом BA.2 омикрон-штамма: новых случаев стало на 80% больше.

«По данным за последние две недели, доминирует линия ВА.1 и её подлиния ВА.1.1. На их долю суммарно приходится около 80%», — отметила Черкашина в отношении «Омикрона».

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