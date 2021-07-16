Коронавирус связали со снижением умственных способностей

Как выяснилось, связь между интеллектом и данной болезнью действительно есть. В частности, COVID-19 способен негативно отразиться как на памяти, так и на интеллекте, причем это наблюдается не только во время болезни, но и после выздоровления.

“До 50 процентов с лишним мы имеем расстройства невротического регистра. То есть различные виды тревожных расстройств, панические атаки, депрессивные расстройства, неврозы, навязчивость, различные фобии. И у менее 1 процента пациентов встречаются психозы”, — поделилась Мохначева.

Помимо прочего она предупредила, что переболевшие также могут столкнуться с галлюцинациями, нарушением восприятия, агрессией, психозами и прочими симптомами.