Коронавирус вызвал дефицит миллионов беспроводных наушников Apple AirPods

Так, если верить данным иностранных СМИ, вспышка эпидемии коронавируса вызвала остановку производства сразу на трех заводах, занимавшихся производством Apple AirPods. В связи с этим компания лишилась возможности своевременно произвести миллионы предзаказанных беспроводных наушников. вызвав тем самым дефицит устройства в количестве 45 млн пар. То есть да, прямо сейчас Apple не хватает почти 50 млн наушников AirPods, чтобы покрыть запланированный спрос.

Напомним, последние данные о продажах Apple AirPods в 2019 году показали, что компания смогла продать около 60 млн пар, при этом доля Apple на рынке беспроводных наушников составляет около 71% от выручки абсолютно всех компаний.