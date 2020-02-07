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Коронавирус вызвал дефицит миллионов беспроводных наушников Apple AirPods
И проблема, вроде как, не собирается как-либо решаться
Apple AirPods — пожалуй, самые популярные беспроводные наушники в мире. Устройство оказалось настолько популярным, что если бы Apple решила выделить ее в отдельную компанию, AirPods все равно обходили бы по выручке множество достаточно известных конкурентов, таких как Adobe и NVIDIA. Но, как ни странно, подобная популярность достаточно негативно сказалась на доступности устройства при эпидемии коронавируса.
Так, если верить данным иностранных СМИ, вспышка эпидемии коронавируса вызвала остановку производства сразу на трех заводах, занимавшихся производством Apple AirPods. В связи с этим компания лишилась возможности своевременно произвести миллионы предзаказанных беспроводных наушников. вызвав тем самым дефицит устройства в количестве 45 млн пар. То есть да, прямо сейчас Apple не хватает почти 50 млн наушников AirPods, чтобы покрыть запланированный спрос.
Напомним, последние данные о продажах Apple AirPods в 2019 году показали, что компания смогла продать около 60 млн пар, при этом доля Apple на рынке беспроводных наушников составляет около 71% от выручки абсолютно всех компаний.