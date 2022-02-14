Коронавирус «активировал» в организме многих людей разрушение иммунитета

Коронавирус «активировал» в организме многих людей разрушение иммунитетаЗвучит страшно, да и на деле не очень приятное заболевание
По словам врача-невролога Павла Хорошева, с начала пандемии у людей стали чаще наблюдаться случаи возникновения острого аутоиммунного заболевания. Речь идёт о синдроме Гийена-Барре, при котором пациенты сталкиваются с поражением периферических нервов. Болезнь сопровождается слабостью в мышцах и нарушением чувствительности.
Самое неприятное — это Гийена-Барре. Это когда у человека возникает массовая полинейропатия, аутоиммунное. Организм начинает воспринимать аксоны клеток, как своих врагов. Она их атакует, уничтожает. А те пытаются восстановиться, то есть, иммунная система атакует нервные клетки.
Специалист заявляет, что до начала пандемии этот синдром наблюдался у крайне малого количества людей. И с одной стороны явление хоть и не стало по-настоящему массовым, обнаруживать его стали в десятки раз чаще прежнего.