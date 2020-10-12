Коронавирус "живет" на коже в пять раз дольше, чем вирус гриппа

В рамках исследования ученые помещали на образцах кожи человека приблизительно 100 тысяч образцов вирусов гриппа и новых коронавирусов, отслеживая срок их “жизни”. Выяснилось, что вирусы гриппа не фиксировались на кожи спустя 1-2 часа, тогда как коронавирусы сохранялись от 6 до 11 часов. Таким образом, коронавирус “живет” на коже в пять раз дольше вируса гриппа. Также исследователи назвали среднюю продолжительность “жизни” COVID-19 на коже - 9 часов.

В исследовании также было установлено, что всего 15 секунд обработки 80% этанолом способствует уничтожению всех коронавирусов. Однако для их ликвидации достаточно и мытья рук проточной водой. При мытье рук с мылом на протяжении 15 секунд под проточной водой, на коже сохранится лишь одна десятитысячная от первоначального количества коронавирусов.