Короткие видео вызывают больше скуки, показало исследование

В одном из экспериментов участникам показывали 10-минутное видео без возможности перемотки, а в другом — возможность переключаться между семью пятиминутными видео в течение тех же 10 минут. Оказалось, что те, кто смотрел одно видео, чувствовали себя менее скучно и находили просмотр более удовлетворительным.

Результаты показывают, что постоянная смена видео может сделать контент менее значимым и интересным, так как люди не успевают глубоко погрузиться в него. Исследование подчеркивает, что для более приятного просмотра видео лучше сосредоточиться на одном материале и избегать частого переключения.