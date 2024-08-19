Короткие видео вызывают больше скуки, показало исследование

Опубликовано 19 августа 2024, 10:30
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Короткие видео вызывают больше скуки, показало исследованиеВ эксперименте участвовали более 1200 человек
Исследование, опубликованное в Journal of Experimental Psychology: General, показало, что частая смена онлайн-видео для борьбы со скукой может привести к обратному эффекту. По результатам семи экспериментов с участием более 1200 человек, выяснилось, что «цифровое переключение» видео — просмотр коротких отрывков или перемотка — делает людей более скучающими и менее удовлетворенными.
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В одном из экспериментов участникам показывали 10-минутное видео без возможности перемотки, а в другом — возможность переключаться между семью пятиминутными видео в течение тех же 10 минут. Оказалось, что те, кто смотрел одно видео, чувствовали себя менее скучно и находили просмотр более удовлетворительным.
Результаты показывают, что постоянная смена видео может сделать контент менее значимым и интересным, так как люди не успевают глубоко погрузиться в него. Исследование подчеркивает, что для более приятного просмотра видео лучше сосредоточиться на одном материале и избегать частого переключения.