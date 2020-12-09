Корова оказалась одним из самых смертельно опасных для человека животных

Интернет-издание Gizmodo решило провести опрос среди учёных, чтобы те выбрали самых опасных для человека живых существ. Профессор биологической океанографии в Университете Свонси Рори Уилсон предложил вариант с южнокитайским многополосым крайтом – эта змея убивает около 320 человек в день в районе Мьянмы.

Доцент кафедры дикой природы в Калифорнийском университете Брайан Тодд назвал в качестве своего варианта вышеупомянутого малярийного комара. Это насекомое убивает миллионы людей ежегодно.

Но самым удивительным вариантом оказался тот, что предложил Дэйв Бараш – профессор психологии в Университете Вашингтона, исследователь поведения животных. По его словам, в США ежегодно от их «рук» умирают до 20 человек, в то время как те же медведи или змеи убивают около одного американца за тот же период.