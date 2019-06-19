Коровы могут вызвать экологическую катастрофу

Учёные Новозеландского национального института водных и атмосферных исследований обнаружили ускоренный рост концентрации метана в атмосфере Земли.

Он компенсирует усилия, предпринимаемые мировым сообществом для снижения парникового эффекта за счёт уменьшения выбросов углекислого газа. Статистика показывает, что концентрация метана в атмосфере выросла с 1775 частей на миллиард в 2006 году до 1850 частей на миллиард в 2017 году.

Агентство по охране окружающей среды США отмечает, что за сто лет одна молекула метана вызовет в 28-36 раз больший парниковый эффект по сравнению с молекулой углекислого газа.

Причины роста содержания метана до конца не ясны. Среди основных причин указываются животноводство и увеличение объемов сжигаемого ископаемого топлива. Дальнейшее потепление может вызвать дополнительные выбросы метана из водно-болотных угодий.