Косатки у берегов Аляски снова начали носить «лососевые шляпы», как 40 лет назад

Это первый раз, когда косатки появились в этом «головном уборе» с лета 1987 года, хотя параллельно пришли сообщения, что подобное поведение было замечено и у косаток вблизи Аляски. Учёные рассказали, что сначала самка косатки с Западного побережья начала вести себя подобным образом без видимой причины, в течение пары недель остальные касатки начали делать то же самое.

Исследователи заявили, что те особи, которые сейчас носят «шляпы» из лосося, «могли быть ветеранами этой тенденции», когда она впервые проявилась почти 40 лет назад, и ответов о причинах нет до сих пор. «Кажется возможным, что некоторые особи, которые проявили [такое поведение] в первый раз, могли повторить его», — заявил эколог-эволюционист из Университета Осло в Норвегии Эндрю Фут.

Но всё же существует гипотеза, согласно которой «лососевые шляпы», — признак большого количества доступной пищи. В настоящее время в южной части Пьюджет-Саунда водится кета, и косатки, возможно, играют с лишней пищей, поэтому они и носят рыбу на голове. Такая же ситуация может наблюдаться и у берегов Аляски.

Проверят это учёные с помощью подводных дронов, оснащённых камерами. Но предположения о доступности пищи могут не подтвердиться, если окажется, что косатка играла с рыбой, а потом просто её выбросила.