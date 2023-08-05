Космическая компания Astra, известная отменами запусков, уволила 25% сотрудников

Сколько работает в компании сотрудников, не уточняется, но известно, что 50 инженеров будут «разбросаны» по разным отделам, это же касается производственного персонала. Компания столкнулась с финансовыми проблемами при том, что подтвердила выполнение 278 заказов на космические двигатели.

Сокращение сотрудников поможет сэкономить около $4 млн в квартал, начиная с 4 квартала 2023 года. Такая мера поможет поддержать производство двигателей.

При этом Astra Space известна отменой запусков разрабатываемых ракет семейства Rocket. На данный момент компания разрабатывает Rocket 4, а запуски предыдущих моделей — Rocket 1.0, Rocket 2.0, Rocket 3.0, Rocket 3.1, Rocket 3.2 — отменялись или завершались неудачно.