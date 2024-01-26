Космическая компания Джеффа Безоса получила от Пентагона $17 млн на новую ракету

Второй раунд финансирования состоялся 23 января, выделенная сумма — $17 млн, первые $935 тысяч были выделены 18 декабря 2023 года. Деньги пойдут на интеграцию ракеты в третью фазу космической программы National Security Space Launch (NSSL).

Специалисты Blue Origin должны рассчитать параметры траектории полёта ракеты и конструкции ракетного обтекателя, а также продумать инфраструктуру стартовой площадки для носителя.

New Glenn — ракета, создаваемая в интересах Пентагона. Все проектные работы Blue Origin должна завершить к сентябрю 2025 года.