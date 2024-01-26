Космическая компания Джеффа Безоса получила от Пентагона $17 млн на новую ракету

Опубликовано 26 января 2024, 22:57
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Космическая компания Джеффа Безоса получила от Пентагона $17 млн на новую ракетуКомпания проведёт исследования
Космические силы США выделили Blue Origin, компании владельца Amazon Джеффа Безоса, дополнительное финансирование на исследования, необходимые для разработки ракеты-носителя New Glenn.
© Blue Origin
Второй раунд финансирования состоялся 23 января, выделенная сумма — $17 млн, первые $935 тысяч были выделены 18 декабря 2023 года. Деньги пойдут на интеграцию ракеты в третью фазу космической программы National Security Space Launch (NSSL).
Специалисты Blue Origin должны рассчитать параметры траектории полёта ракеты и конструкции ракетного обтекателя, а также продумать инфраструктуру стартовой площадки для носителя.
New Glenn — ракета, создаваемая в интересах Пентагона. Все проектные работы Blue Origin должна завершить к сентябрю 2025 года.