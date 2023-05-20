Космическая компания одного из американских олигархов договорилась с NASA о разработке лунного модуля

Сумма контракта составляет $7 млрд, но компания получит только $3,4 млрд, остальное добавит из собственного бюджета. Лунный посадочный модуль сначала испытают в демонстрационном полёте без участия астронавтов, а впоследствии — в рамках пилотируемой лунной миссии Artemis V, запланированной на 2029 год.

По заявлениям NASA, миссия позволит изучить Луну «больше, чем когда-либо прежде».