Космическая компания основателя Amazon показала концепт своего аппарата связи

Опубликовано 13 августа 2025, 15:451 мин.
Космическая компания основателя Amazon показала концепт своего аппарата связиДля поддержки будущих марсианских миссий
Blue Origin, один из крупнейших конкурентов SpaceX, заявила о разработке ракет, транспортных средств и космических аппаратов для исследования Марса. Как сообщила пресс-служба компании, аппарат для с обеспечения связи марсианских миссий Mars Telecommunications Orbiter (MTO) на базе платформы Blue Ring готов поддержать миссию NASA в 2028 году.
© Blue Origin
Как сообщается, MTO обеспечит высокоскоростную связь между Землёй и Марсом, поддерживая роботизированные и пилотируемые миссии. MTO использует гибридную двигательную установку, что расширяет возможности полёта и снижает риски. Проект Blue Origin основан на архитекутре Mars Next-Generation Relay и Mars Sample Return.
Аппарат также может доставить до 1000 кг полезной нагрузки на орбиту Марса. Платформа включает мощные вычислительные системы, хранилища данных и ИИ для будущих исследований.