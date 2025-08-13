Наука и технологии
Опубликовано 13 августа 2025, 15:45
Космическая компания основателя Amazon показала концепт своего аппарата связи

Для поддержки будущих марсианских миссий
Blue Origin, один из крупнейших конкурентов SpaceX, заявила о разработке ракет, транспортных средств и космических аппаратов для исследования Марса. Как сообщила пресс-служба компании, аппарат для с обеспечения связи марсианских миссий Mars Telecommunications Orbiter (MTO) на базе платформы Blue Ring готов поддержать миссию NASA в 2028 году.
© Blue Origin

Как сообщается, MTO обеспечит высокоскоростную связь между Землёй и Марсом, поддерживая роботизированные и пилотируемые миссии. MTO использует гибридную двигательную установку, что расширяет возможности полёта и снижает риски. Проект Blue Origin основан на архитекутре Mars Next-Generation Relay и Mars Sample Return.

Аппарат также может доставить до 1000 кг полезной нагрузки на орбиту Марса. Платформа включает мощные вычислительные системы, хранилища данных и ИИ для будущих исследований.

Источник:Blue Origin
Автор:Андрей Кадуков
#космос
#технологии
#марс
#NASA