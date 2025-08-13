Космическая компания основателя Amazon показала концепт своего аппарата связи

Как сообщается, MTO обеспечит высокоскоростную связь между Землёй и Марсом, поддерживая роботизированные и пилотируемые миссии. MTO использует гибридную двигательную установку, что расширяет возможности полёта и снижает риски. Проект Blue Origin основан на архитекутре Mars Next-Generation Relay и Mars Sample Return.

Аппарат также может доставить до 1000 кг полезной нагрузки на орбиту Марса. Платформа включает мощные вычислительные системы, хранилища данных и ИИ для будущих исследований.