Космическая компания Starlab Space представила альтернативу МКС

Этот проект назвали амбициозным, так как было заявлено, что станция «будет вмещать 100% ресурсов МКС». Проект реализуется в сотрудничестве с Airbus, Mitsubishi, Palantir Technologies, MDA и Space Applications Services.

Станция состоит из трёх уровней. На первом расположены системы жизнеобеспечения для комфорта экипажа, второй уровень включает 130 кабинетов для исследований и экспериментов, на третьем расположены каюты экипажа со смотровыми окнами. Starlab будет сдавать помещения в аренду и предоставлять необходимое оборудование, такое как микроскопы и центрифуги, для научных исследований. Заявлено, что это будущая орбитальная коммерческая станция.