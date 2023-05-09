Космическая компания Virgin Galactic запланировала первый туристический полёт на лето 2023 года

Кто полетит, не сообщается, но речь идёт о первом коммерческом запуске.

Также известно, что в мае будет произведён предварительный тестовый пуск Unity 25. На борту корабля будут присутствовать четверо пассажиров, среди которых и Бет Мозес, которая принимала участие в первой миссии Virgin Galactic с полным экипажем в 2021 году.